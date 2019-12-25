Пожилых пациентов "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию

Такое поручение ранее дал глава города.

Всех пожилых пациентов перевели в другую секцию "Ленэкспо". Об этом сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, в оперативном управлении которого находится временный госпиталь.

Мы увеличили количество среднего медицинского персонала на 26 человек, благодаря выпускникам городских медицинских колледжей. Максим Кабанов

В ближайшие дни к пожилым людям начнут приходить волонтеры, чтобы принести чай, почитать книжку или просто поговорить, чем-то помочь. Также в "Ленэкспо" приедут специалисты основной площадки Госпиталя для ветеранов войн.

Ранее в "Ленэкспо" появилось еще 474 койки для больных COVID-19.

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн