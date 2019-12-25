Во воскресенье в Петербурге усилится ветер до 15 м/с

Ночью местами возможен небольшой дождь.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Петербурге в предстоящее воскресенье. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные синоптиков в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В конце недели, 8 ноября. в Петербурге ожидается усиление ветра – ночью в прибрежных районах местами возможны порывы до 15 метров в секунду. В течение дня ветер примет западное и северо-западное направления, набирая скорость в 6-11 метров в секунду. Ночью местами ожидается небольшой дождь.

В ГУ МЧС рекомендуют горожанам быть внимательными и осторожными.

Ранее мы сообщали о том, что cиноптик спрогнозировал новый суточный рекорд тепла в ноябрьском Петербурге.

Фото: Piter.tv