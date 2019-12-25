Во сколько обойдется петербуржцам бюджетный гроб для умерших с коронавирусом

Как отметил ритуальный агент, хоронить близких в гробах со стеклянной крышкой начали задолго до пандемии.

Недавно в Москве для умерших от коронавируса решили делать закрытые гробы со стеклянными крышками. Это было решено сделать для того, чтобы люди могли проститься со своими близкими. В дополнение к основной крышке будет установлена промежуточная крышка из оргстекла. Старший ритуальный агент из компании "Похоронный Дом" Максим Фролов рассказал "Невским Новостям", можно ли заказать такой гроб в Петербурге и сколько это будет стоить.

Как отметил специалист, хоронить близких в гробах со стеклянной крышкой начали задолго до пандемии. Стеклянная вставка обойдется в плюс пять тысяч рублей к стоимости гроба.

У нас есть еще и другая фишка. Мы берем плотное стекло. Устанавливаем между крышкой гроба и днищем. Получается, тело лежит в стеклянном гробу. Герметизируем его полностью. Максим Фролов

Специалист отметил, что итоговая цена каждого гроба высчитывается отдельно. Например, за гроб с минимальным "окошком" придется заплатить не меньше 10 тысяч рублей. Ритуальный агент отметил, что гробы со стеклянной крышкой использовали и раньше, но намного реже.

Это было больше исключение. Например, когда везли тело из-за границы. Сейчас это стало своеобразным трендом в похоронной индустрии. Максим Фролов

Ранее в петербургском крематории насчитали больше смертей от коронавируса.

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