Звонки с просьбами о помощи поступили от более чем 500 человек.

Во французском Ажене началась эвакуация жителей из затопленных кварталов. Об этом в эфире местного телеканала BFM журналистам рассказала заместитель главы города Клеманс Браднолен-Робер. Чиновниц ауточнила, что спасательные мероприятия проводятся в департаменте Ло и Гаронна, расположенном на юго-западе страны. Продолжительные ливни поняли уровень воды на улицах. Затоплены первые этажи, подвальные помещения, подземные стоянки и припаркованные на улицах автомобили.

Реки Гаронна и Мас еще не вышли из берегов. Наводнение вызвано тем, что за несколько часов выпало очень большое количество осадков и водотоки и канализация не справляются с такими объемами. Клеманс Браднолен-Робер, заммэра Анжена

По данным французской службы "Метео Франс" в Ажене за два часа выпало 130 мм осадков на один квадратный километр. Данный показатель равен двухмесячной норме осадков в регионе. Этот самый высокий показатель за все время метеорологических наблюдений с 1941 года. Экстренные ведомства получили звонки с просьбами о помощи от более чем 500 местных жителей.

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