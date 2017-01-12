Во дворе на Рубинштейна, 3 посадили туи, рододендроны и жасмин

Акция "Зеленый двор" направлена на озеленение придомовых скверов. В этому году она прошла в 10 городах России.

Во дворе на улице Рубинштейна дом 3 посадили туи, рододендроны и жасмин. "Зеленый двор" – это совместный проект ИД "Аргументы и Факты" и компании Greenway по благоустройству придомовых территорий в крупных городах России. Зеленые дворики уже появились в 10 городах нашей страны: в Иркутске, Саратове, Казани, финальной точкой стал Петербург.

У нас было несколько дворов на примете. Но местные жители были самые активные, они нас очень просили, чтобы мы именно на их двор обратили внимание. Они очень ждут этого озеленения. Алина Клименко, генеральный директор "АиФ-Петербург"

Федеральная программа "Зеленый двор" проходит в стране впервые, она позволит привлечь внимание людей к экологии.

У нас всегда есть идеи, которые могли бы хоть как-то улучшить экологию нашего мира: озеленить, оздоровить, спасти. Например, мы спасаем снежных барсов, дельфинов. Юлия Митрохина, член президентского совета компании Greenway

Все растения высаживали с учетом климатических условий региона. К акции присоединились активисты и жители Центрального района. Петербуржцы подготовили почву, посадили саженцы, а также вырвали сорняки.

Я около своего дома сажаю деревья вместе с детьми, хотя там тоже занимаются озеленением. У меня есть друзья, которые тоже сажают и пытаются сделать так, чтобы было больше зелени. Илья Носков, российский актёр театра и кино

Жители города пообещали, что будут приходить в сквер и ухаживать за цветами и кустарниками.

Достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что саженцы сажаем, а потом ухаживать, к сожалению, некому. Поэтому необходимо договариваться с муниципалитетом, чтобы они брали на баланс эти скверы, либо с управляющей компанией, чтобы они постоянно занимались поливом, окучиванием. Константин Чебыкин, депутат ЗакСобрания Петербурга, член Постоянной комиссии по экологии и природопользованию

Новая акция "Зеленый двор" пройдет следующим летом, петербуржцы уже предложили адреса для благоустройства.

Видео, фото: Piter.TV