В Петербурге озеленили улицу Рубинштейна в рамках акции "Зеленый двор"

Акцию планируют запустить по всей стране.

В четверг, 22 июля, в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленый двор" петербуржцы посадили саженцы кустарников и туи во дворе дома №3 по улице Рубинштейна. Об сообщает издание "Аргументы и факты".

Акцию запустили издательский дом "Аргументы и факты" и компания "Greenway". По мнению генерального директора издания Алины Клименко, Петербург славится уютными дворами, однако не все из них могут похвастаться изобилием зеленых насаждений.

Организаторы акции заранее приобрели несколько кустов спиреи, сирени, можжевельника, гортензии, жасмин, калина и три туи. На сам участок петербуржцы привезли 18 мешков грунта. Партнер компании "Greenway" Юлия Митрохина считает, что данная акция послужит хорошим примером, который петербуржцы возьмут на заметку. Известно, что организаторам уже поступают просьбы озеленить и другие городские дворы.

Ранее мы писали. что петербуржец арендовал поливальную машину, чтобы спасти газоны Петроградки от засухи.

Фото: АиФ