Петербуржец арендовал поливальную машину, чтобы спасти газоны Петроградки от засухи

Петербуржец арендовал поливальную машину через сайт с бесплатными объявлениями.

Петербуржцы не стали дожидаться дождей или действий Смольного и сами пришли на помощь засыхающим газонам. Петербуржец Андрей Радонежский арендовал поливальную машину, а неравнодушные местные жители помогают в этом деле материально.

Радонежский арендовал поливальную машину через сайт с бесплатными объявлениями. Стоит автомобиль с водой 1,5 тысячи рублей в час, в эту стоимость также входят услуги шофера и бензин. Петербуржец же тягает шланги и поливает засыхающие зеленые насаждения.

Андрей Радонежский объявил сбор средств в группе "Петроградская диаспора" в Facebook и накопил уже 30 тысяч рублей.

Опрос: как петербуржцы пережили жару и хотят ли ее возвращения.

Фото: Facebook / Andrey Rukavishnikov-Radonezhsky