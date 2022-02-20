В Ленинградском зоопарке обновили газоны в вольерах

За последние два дня были обновлены вольеры львов, тигра Зевса, пумы, манулов, ягуара, куницы и белок.

Сотрудники Ленинградского зоопарка начали выкладывать газоны питомцам. За последние два дня были обновлены вольеры львов, тигра Зевса, пумы, манулов, ягуара, куницы и белок, отметили в пресс-службе учреждения 15 июля.

Надеемся, наши питомцы будут с удовольствием лежать, валяться, пробовать травинки на зуб или прятать свои запасы, как это уже делают белки. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Газоны выращены компанией "Газоны и Ландшафты" в поселке Иннолово Ломоносовского района Ленобласти. Только для вольера пумы Синди привезли 51 рулон.

Ранее мы рассказывали о том, что в пресс-службе Ленинградского зоопарка показали фотографии полосатой крылатки, которая ведет ночной образ жизни, а днем скрывается в пещерах среди камней и кораллов. Эти рыбы ядовиты для человека.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка