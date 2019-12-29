Во Фрунзенском районе очередной прорыв. Кипятком залило весь двор 

В данный момент производится ликвидация вытекания воды на поверхность.

В понедельник, 2 марта, во Фрунзенском районе произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел во дворе у дома № 13/70 по улице Димитрова. В настоящее время на месте работают специалисты, производится ликвидация вытекания воды на поверхность.

Отмечается, что авария никак не отразится на подаче воды в дома во Фрунзенском районе.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург 2 марта побил первый весенний температурный рекорд.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Ульяна Мартыновская

Видео:Piter.TV