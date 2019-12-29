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Петербург 2 марта побил первый весенний температурный рекорд
Сегодня, 17:17
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nastya960

Петербург 2 марта побил первый весенний температурный рекорд

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Исторический максимум был зафиксирован в 1997 году.

Синоптики в Петербурге зафиксировали температурный рекорд, который побил максимум 1997 года. Термометр днём показал 5,9 градуса. Об этом сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Исторический максимум был зафиксирован в 1997 году, тогда воздух прогрелся до 5,4 градуса.

В Гидрометцентре Петербурга отметили, что март в городе ожидается на 2-4 градуса теплее климатической нормы.

В ближайшие три дня в Ленобласти ожидается гололед и туман.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, температурный рекорд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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