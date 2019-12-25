Соответствующее распоряжение дал лично губернатор Александр Беглов.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что во дворе дома на Богатырском проспекте построят детскую площадку. Соответствующее распоряжение дал лично губернатор Александр Беглов.

Градоначальник Северной столицы осмотрел отделение временного проживания инвалидов трудоспособного возраста Центра социальной реабилитации на Богатырском. Во время визита он посетил детскую площадку во дворе. Местный житель, отец четверых детей, заяви о необходимости дополнить детскую площадку новыми качелями. Петербуржец отметил, что на площадке всего лишь восемь качелей и паровозик.

Беглов согласился с местным жителем о необходимости новой игровой площадки.

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