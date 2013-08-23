В июле в Северной столице родились 5 тысяч 888 младенцев.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что на фоне пандемии коронавируса Петербург совершил демографический прорыв. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова.

Согласно последним данным, в июле в Петербурге родились 5 тысяч 888 младенцев. Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года в Северной столице родились 5 тысяч 699 детей. Эксперты отмечают, что в городе число новорожденных растет уже четвертый месяц подряд.

Отмечается, что также в июле в пять раз увеличилось количество свадеб — 5 тысяч 68 пар.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о том, как будут работать школы во время пандемии.

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