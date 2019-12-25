Власти Петербурга рассказали о том, как будут работать школы во время пандемии

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что в школах и детсадах Петербурга перед 1 сентября проведут дезинфекцию. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета.
Власти Северной столицы отметили, что с этого учебного года из-за пандемии коронавируса за каждым классом закрепят постоянный вход и выход, составят график прихода учащихся. Таким образом все занятия будут проводиться в одном помещении. Кроме того, планируется введение сдвоенных уроков.
Также все школы должны установить оборудование по обеззараживанию воздуха и дозаторы с антисептиком.
Ранее мы сообщали о том, что с 1 сентября больше 200 тысяч петербургских школьников получат горячее питание.
Фото:pixabay
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