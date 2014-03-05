День знаний для взрослых пройдет в библиотеке "Ржевская"

В первый день осени тех, кто уже давно окончил школу, будут учить самому важному — заботе о себе и правильному отдыху.

В библиотеке "Ржевская" пройдет День знаний для взрослых. Праздник проведут 1 сентября. Он начнется в 15:00 и завершится в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

В первый день осени тех, кто уже давно окончил школу, будут учить самому важному — заботе о себе и правильному отдыху. В библиотеке пройдет сеанс библиотерапии. На семинарах с психологом-консультантом посетителям расскажут о секретах счастливой жизни и порядке в голове. Закончится праздник зажигательными танцами, пройдут мастер-классы по зумбе.

Регистрация на мероприятия и расписание по ссылке. Вход на День знаний свободный.

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Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского