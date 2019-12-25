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С 1 сентября больше 200 тысяч петербургских школьников получат горячее питание
Сегодня, 15:18
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IRINA_CHALKINA

С 1 сентября больше 200 тысяч петербургских школьников получат горячее питание

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Также студентов и школьников попросят надевать маски на занятиях.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что с 1 сентября больше 200 тысяч петербургских школьников будут получать горячее питание. Об этом заявили  в Комитете по образованию.

Отмечается, что около обеды будут получать не менее одного раза в день 235 тысяч петербургских школьников.  Согласно последним данным, в начальных классах петербургских школ учится порядка 220 тысяч детей, 45 тысяч уже получают бесплатное питание, поскольку состоят в льготных категориях. Остальные школьники питаются с оплатой 70% за счет бюджета города.

Также глава государства напомнил, что в России по-прежнему необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы. Студентов и школьников попросят надевать маски на занятиях.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские больницы всё ещё нуждаются в донорской крови.

Фото:pixabay

Теги: 1 сентября, школьники, школьные обеды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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