  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские больницы всё ещё нуждаются в донорской крови
Сегодня, 15:03
39
nadezhda_sib

Петербургские больницы всё ещё нуждаются в донорской крови

0 0

В связи с летними отпусками в городе не хватает доноров.

Послезавтра, 13 августа, в Петербурге пройдет донорская акция. Городские стационары все еще остро нуждаются в донорах, сообщила пресс-служба Смольного. 

Акция пройдет в шести отделениях переливания крови. В ней могут принять участие люди от 18 лет, весом от 50 кг и более. Группа крови может быть любой. Врачи настоятельно рекомендуют перед сдачей крови ознакомиться с противопоказаниями. 

В некоторых отделениях предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. Кроме того, на всех пунктах переливания строго соблюдаются все правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты.

говорится в сообщении. 

Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. С более подробной информацией вы можете ознакомиться здесь

В июле петербуржцы сдали 71 литр крови на летней донорской акции.

Фото: gov.spb.ru

Теги: донорство, кровь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии