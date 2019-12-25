Петербургские больницы всё ещё нуждаются в донорской крови

В связи с летними отпусками в городе не хватает доноров.

Послезавтра, 13 августа, в Петербурге пройдет донорская акция. Городские стационары все еще остро нуждаются в донорах, сообщила пресс-служба Смольного.

Акция пройдет в шести отделениях переливания крови. В ней могут принять участие люди от 18 лет, весом от 50 кг и более. Группа крови может быть любой. Врачи настоятельно рекомендуют перед сдачей крови ознакомиться с противопоказаниями.

В некоторых отделениях предусмотрена электронная регистрация, чтобы донорам было максимально комфортно и безопасно, а процедура проходила быстро и без очередей. Кроме того, на всех пунктах переливания строго соблюдаются все правила безопасности, а также выдаются средства индивидуальной защиты. говорится в сообщении.

Необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. С более подробной информацией вы можете ознакомиться здесь.

В июле петербуржцы сдали 71 литр крови на летней донорской акции.

Фото: gov.spb.ru