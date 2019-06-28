Петербуржцы сдали 71 литр крови на летней донорской акции

Кровью поделились 159 доноров по всему городу.

В Петербурге подошла к концу летняя донорская акция, в ходе которой местные жители сдали 71,5 литр крови. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 16 июля.

Известно, что в летнее время в пунктах снизились резервы крови из-за режима самоизоляции и строгих правил безопасности в пандемию коронавируса. Однако кровь продолжала быть необходимой тяжелобольным гражданам, попавших в больницы после аварий и различных происшествий. Всего кровью поделились 159 доноров на пяти пунктах переливания, первыми пополнить донорские запасы вызвались студенты. Работающие горожане также приходили в пункты в рабочие часы, чтобы сдать кровь. Отмечается, что график донорских мероприятий распланировали до конца года. Соучредитель "Фонда доноров" Марина Францева подчеркнула, что донорская помощь должна быть регулярной, и призвала сдавших кровь петербуржцев вернуться на будущие акции.

Напомним, что донором может стать любой совершеннолетний дееспособный россиянин весом более 50 кг, у которого нет противопоказаний к донации. Перед походом в донорский пункт нужно захватить паспорт и СНИЛС, а также легко позавтракать.

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Фото: Piter.TV