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Петербургские университеты назвали даты проведения праздничных линеек в связи с Днем знаний
Сегодня, 17:18
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Петербургские университеты назвали даты проведения праздничных линеек в связи с Днем знаний

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В СПбГУ праздник состоится  31 августа перед зданием Двенадцати коллегий. 

В этом году День знаний выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные линейки в университетах Петербурга пройдут в другие дни. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник"

В СПбГУ праздник состоится  31 августа перед зданием Двенадцати коллегий. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете аэрокосмического приборостроения линейка пройдет уже завтра, 30 августа. В РГПУ им. Герцена будущие учителя отметят День знаний 1 сентября. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ тоже проведет линейку 1 сентября.

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк сделает бесплатный вход для школьников 2 сентября .

Фото: Piter.tv

Теги: 1 сентября, линейки, праздник, университеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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