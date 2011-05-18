Петербургские университеты назвали даты проведения праздничных линеек в связи с Днем знаний

В этом году День знаний выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные линейки в университетах Петербурга пройдут в другие дни. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".
В СПбГУ праздник состоится 31 августа перед зданием Двенадцати коллегий. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете аэрокосмического приборостроения линейка пройдет уже завтра, 30 августа. В РГПУ им. Герцена будущие учителя отметят День знаний 1 сентября. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ тоже проведет линейку 1 сентября.
Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк сделает бесплатный вход для школьников 2 сентября .
Фото: Piter.tv
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