Петербургские университеты назвали даты проведения праздничных линеек в связи с Днем знаний

В СПбГУ праздник состоится 31 августа перед зданием Двенадцати коллегий.

В этом году День знаний выпадает на воскресенье. Поэтому праздничные линейки в университетах Петербурга пройдут в другие дни. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

В СПбГУ праздник состоится 31 августа перед зданием Двенадцати коллегий. В Санкт-Петербургском гуманитарном университете аэрокосмического приборостроения линейка пройдет уже завтра, 30 августа. В РГПУ им. Герцена будущие учителя отметят День знаний 1 сентября. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ тоже проведет линейку 1 сентября.

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Фото: Piter.tv