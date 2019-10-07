Видео: во дворе Эрмитажа возводят семиметровую "Карлоту"

Эта статуя на самом деле плоская, но зрителю она кажется объемной.

В понедельник, 7 октября, во дворе Эрмитажа начали устанавливать семиметровую скульптуру в виде женской головы "Карлота" авторства испанки Жауме Пленсы. Видео появилось в Instagram Зимнего дворца.

Эта статуя на самом деле плоская, но зрителю она кажется объемной. Оптический эффект от искажённых вытянутых пропорций становится тем очевиднее, чем ближе подходит человек. По словам автора скульптуры, "Карлота" символизирует человеческие мечты, которые становятся осязаемыми, если закрыть глаза.

Увидеть скульптуру во всей красе все желающие смогут уже 8 октября.

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Фото и видео: Instagram/ hermitage20_21