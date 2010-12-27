Сестра Цукерберга поделилась впечатлениями от прогулки по Петербургу

Бизнес-леди посетила Эрмитаж и синагогу и попробовала водку с солеными огурцами.

Американская бизнес-леди Рэнди Цукерберг, приехавшая на Synergy Global Forum, прогулялась по вечернему Петербургу. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.

Первым делом Рэнди отметила, что она впервые выступала на футбольном стадионе. Затем сестра Цукерберга посетила персональную экскурсию по пустому Эрмитажу и синагогу, от красоты которой она осталась в полном восторге. После прогулки бизнес-леди зашла в один из ресторанов и попробовала водку с солеными огурцами. По всей видимости, национальный русский напиток показался американке слишком крепким.

"Мне нужно работать над моими навыками употребления водки", — подписала фотографию Рэнди Цукерберг.

Рэнди Цукерберг является бывшим директором по развитию рынка и представителем Facebook. Кроме того, она сестра создателя и генерального директора компании Марка Цукерберга.

На Synergy Global Forum также приехал Арнольд Шварценеггер. Он прочитал лекцию о том, как стать успешным человеком, и посетил обзорную экскурсию по Петербургу.

Фото: Instagram / randizuckerberg