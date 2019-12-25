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Петербуржцы: во дворах на Комендантском выгуливали львицу на поводке
Сегодня, 15:29
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: во дворах на Комендантском выгуливали львицу на поводке

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К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что около метро "Комендантский проспект" выгуливали львицу на поводке. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 44.

"Стою я значит, смотрю в окно. Думала, парень с собакой гуляет, а потом начало до меня медленно доходить, что это львица на выгуле",

—сообщает в Instagram фотограф Анастасия Борисова.

К счастью, во время такой необычной прогулки никто не пострадал. Отмечается, что рядом с домом находится метро "Комендантский проспект" и крупные торговые комплексы. 

Ранее мы сообщали о том, что перекрывшего Большую Конюшенную владельца "Ауди" оштрафовали.

Фото:anastasia_bori/instagram

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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