Петербуржцы: во дворах на Комендантском выгуливали львицу на поводке

К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что около метро "Комендантский проспект" выгуливали львицу на поводке. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте, 44.

"Стою я значит, смотрю в окно. Думала, парень с собакой гуляет, а потом начало до меня медленно доходить, что это львица на выгуле", —сообщает в Instagram фотограф Анастасия Борисова.

К счастью, во время такой необычной прогулки никто не пострадал. Отмечается, что рядом с домом находится метро "Комендантский проспект" и крупные торговые комплексы.

Ранее мы сообщали о том, что перекрывшего Большую Конюшенную владельца "Ауди" оштрафовали.

Фото:anastasia_bori/instagram