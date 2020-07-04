Причина такого яркого цвета неизвестна.

В субботу, 4 июля, во дворах Московского района заметили красного голубя. Фото и видео пернатого опубликовали в группе "Московский район | Подслушано", социальной сети "Вконтакте".

Отмечается, что причина такого яркого цвета неизвестна. В комментариях предположили, что птица могла сбежать с праздника, для которого её покрасили люди.

Жители района также рассказали, что уже неоднократно замечали птицу около своих домов.

Ранее мы писали, что шесть краснокнижных птиц выпустили на волю после лечения и реабилитации.

Видео/фото: vk.com/districtmsk