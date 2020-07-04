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Во дворах Московского района заметили красного голубя

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Причина такого яркого цвета неизвестна.

В субботу, 4 июля, во дворах Московского района заметили красного голубя. Фото и видео пернатого опубликовали в группе "Московский район | Подслушано", социальной сети "Вконтакте".

Отмечается, что причина такого яркого цвета неизвестна. В комментариях предположили, что птица могла сбежать с праздника, для которого её покрасили люди.

Жители района также рассказали, что уже неоднократно замечали птицу около своих домов. 

Ранее мы писали, что шесть краснокнижных птиц выпустили на волю после лечения и реабилитации.

Видео/фото: vk.com/districtmsk

Теги: голубь, необычно, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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