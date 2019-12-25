Во Всеволжске проведут капремонт автодороги на Новоладожской улице

Во Всеволожске проведут капитальный ремонт автодороги на улице Новоладожской. Как следует из закупки, в рамках которой планируется найти подрядчика, работы предполагается осуществить на участке от Щегловской до автодороги регионального значения 41К-70.
Всего на проект из бюджета города выделяется почти 86 миллионов рублей.
Работы на трассе, как ожидается, будут продолжаться 216 дней. Завершить их намечено к 1 декабря.
Во время ремонта исполнителю проекта предстоит быть в постоянном взаимодействии не только с городскими властями, но и с ГИБДД по Всеволожскому району.
Заявки для участия в аукционе на определение подрядчика принимаются до 13 апреля.
Как сообщало ранее Piter.tv, съезд на развязке КАД с Дачным полностью перекроют. Дорожные работы будут проходить с 7 по 10 апреля.
Фото: Pixabay.com
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