Во Всеволожском районе за создание наркоплантации задержали пятерых

Средства изготовления обнаружили в доме одного из задержанных.

Во вторник, 8 апреля, в поселке Стеклянный Всеволожского района были задержаны пять человек. Они подозреваются в выращивании конопли на дому. Об этом стало известно Piter.TV.

Среди задержанных оказались 59-летний местный житель, 37-летняя жительница и 54-летний житель садоводства "Василек" вблизи от Васелково и два петербуржца 27 и 32 лет.

В доме сотрудники полиции обнаружили 65 кустов каннабиса, почти 6 килограмм готового наркотика, а также 4 канистры с удобрениями, 6 вентиляторов, 3 насоса, систему полива и инвентарь для культивации растений.

Задержанным грозит уголовная ответственность за хранение и изготовление наркотиков.

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Фото: Pixabay