В Ленобласти псевдосотрудники банка обворовали уборщицу и пенсионерку на 4 миллиона

Преступники звонили пострадавшим и запугивали повышением дивидендов.

Неизвестные обманом выманили почти 4 миллиона рублей у двух жительниц Ленинградской области. Об этом стало известно Piter.TV.

Первой к сотрудникам полиции обратилась 58-летняя уборщица электрозавода из Гатчины. Жертва сообщила, что в среду, 8 апреля, ей позвонил злоумышленник, представившись сотрудником одного из банков. Он напугал женщину ложной информацией о новых вкладах на счете и повышении дивидендов, после чего она перевела 2 миллиона 199,5 тысяч на два номера телефонов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Несколько часов спустя к полицейским поступило заявление от 62-летней пенсионерки из поселка Синявино Кировского района, которая сообщила, что неделей раньше, 2 апреля, ей также поступил звонок от поддельных банковских сотрудников. Они звонили с четырех телефонов с московским кодом. Женщину вынудили сообщить данные ее банковской карты под предлогом предотвращения мошенничества. В результате с карты были списаны средства на сумму 1 миллион 524 тысячи рублей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay