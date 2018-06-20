Во Всеволожском районе во время разборки здания погиб строитель

Несмотря на оперативный приезд медиков, спасти мужчину не удалось. У него диагностировали многочисленные травмы и ушибы живота, перелом височной кости, переломы на руках и ногах.

Во время проведения демонтажных работ во Всеволожском районе погиб один из строителей. Как сообщили в правоохранительных органов, проходящий мимо ремонтных работ мужчина заметил как строитель падает с высоты порядка трех метров, после чего незамедлительно вызвал скорую помощь.

Несмотря на оперативный приезд медиков, спасти мужчину не удалось. У него диагностировали многочисленные травмы и ушибы живота, перелом височной кости, переломы на руках и ногах.

Сотрудники полиции позже установили, что мужчине было тридцать девять лет, он прибыл во Всеволожск из Архенгельска.

Мужчину экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Спустя три дня после падения - 8 апреля - он скончался.

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