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В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" грузовик насмерть сбил женщину
Сегодня, 12:13
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KaterinaKono13

В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" грузовик насмерть сбил женщину

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На трассе "Скандинавия", перебегавших дорогу женщину и ребенка, сбил грузовой авто. Женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован.

В минувшую субботу, 6 апреля, в 21:35, на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе грузовик сбил перебегавших дорогу женщину с ребенком. В результате столкновения 38-летняя женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован.

ДТП произошло на 65 километре трассы "Скандинавия". По предварительным данным, седельный тягач Volvo, за рулем которого находился 63-летний водитель, вне зоны пешеходного перехода сбил женщину и ребенка, которые перебегали дорогу. 

Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести. 

По данному факту правоохрантельными органами проводится поверка. 

Ранее в Piter.TV: В Выборгском районе обнаружили тело пропавшей месяц назад женщины

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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