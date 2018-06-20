В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" грузовик насмерть сбил женщину

На трассе "Скандинавия", перебегавших дорогу женщину и ребенка, сбил грузовой авто. Женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован.

В минувшую субботу, 6 апреля, в 21:35, на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе грузовик сбил перебегавших дорогу женщину с ребенком. В результате столкновения 38-летняя женщина скончалась на месте, ребенок госпитализирован.

ДТП произошло на 65 километре трассы "Скандинавия". По предварительным данным, седельный тягач Volvo, за рулем которого находился 63-летний водитель, вне зоны пешеходного перехода сбил женщину и ребенка, которые перебегали дорогу.

Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести.

По данному факту правоохрантельными органами проводится поверка.