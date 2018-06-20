В Выборгском районе обнаружили тело пропавшей месяц назад женщины

Поиски женщины длились уже больше месяца. По словам ее знакомых, в последнее время она была безработной.

Тело пропавшей месяц тому назад женщины обнаружили у железнодорожного переезда в поселке Ермилово Выборгского района Ленобласти. Известно, что на труп натолкнулись местные жители во время прогулки.

В полицию города Выборга обратились жители посёлка Ермилово. У старого железнодорожного переезда они нашли женское тело. По предварительным данным, погибшей является 46-летняя безработная из Ермилово.

По словам родственников женщины, ее поиски ведутся еще с начала марта. Также ранее она уже ни раз уходила из дома. Как утверждают знакомые, женщина нигде не работала в последнее время.