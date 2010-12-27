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Пенсионерке из Всеволожска проверка счётчиков обошлась в 96 тысяч рублей
Сегодня, 12:13
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KaterinaKono13

Пенсионерке из Всеволожска проверка счётчиков обошлась в 96 тысяч рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вчера, во вторник, девятого июля, примерно в час дня в посёлке Всеволожского района 2 преступника путём обманных действий украли у пенсионерки деньги. В общей сложности, женщина лишилась порядка 96 тысяч рублей.

двое мужчин пришли к 88-летней женщине и сообщили, что проводится проверка счетчиков. Она впустила их к себе, и те убедили ее отдать 15 тысяч рублей. После того, как "работники" ушли, она обнаружила, что пропал и ее кошелек с денежной суммой в 81 тысячу рублей.

В настоящее время полиция расследует данное дело.

Теги: новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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