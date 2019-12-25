  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе собрали 33 тонны молодого картофеля
Сегодня, 17:50
368
lizapoluda

Во Всеволожском районе собрали 33 тонны молодого картофеля

0 0

Корнеплод уже доставили потребителям в магазины.

Работники племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе принесли региону  33 тонны молодого картофеля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Клубни были доставлены на прилавки магазинов буквально сразу после сбора.

Добавим, что в 2019 году на территории Ленинградской области было выращено 204,8 тысяч тонн корнеплода.  В текущем году фермерские хозяйства произвели собрали 367 тонн овощей - капусты, свеклы и кабачков. 

Ранее мы рассказали о том, что активность клещей в Ленобласти идет на спад.

Фото:  Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии