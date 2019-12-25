Во Всеволожском районе собрали 33 тонны молодого картофеля

Корнеплод уже доставили потребителям в магазины.

Работники племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе принесли региону 33 тонны молодого картофеля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Клубни были доставлены на прилавки магазинов буквально сразу после сбора.

Добавим, что в 2019 году на территории Ленинградской области было выращено 204,8 тысяч тонн корнеплода. В текущем году фермерские хозяйства произвели собрали 367 тонн овощей - капусты, свеклы и кабачков.

Ранее мы рассказали о том, что активность клещей в Ленобласти идет на спад.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области