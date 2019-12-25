Активность клещей в Ленобласти идет на спад

При этом среди укушенных паразитами есть несколько зараженных энцефалитом и боррелиозом.

Количество жителей Ленинградской области, укушенных клещами, уменьшилось в полтора раза за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, за текущее лето с паразитами столкнулись 3841 человек, 1114 из которых - дети. Эта цифра ниже многолетних показателей в 1,45 раза несмотря на то, что случаи укусов клещей обнаружены во всех 17 районах.

Добавим, что больше всего пострадали жители Тихвинского района – там насчитывается 769 случаев. Кроме того, некоторые клещи оказались переносчиками опасных заболеваний. Клещевой энцефалит обнаружили у 31 жителя, а клещевой боррелиоз – у 416.

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