К Федерации военного собаководства накопились вопросы у ее бывших сотрудников. Вот что стало ответом

В редакцию Piter.TV поступило сообщение от бывшей сотрудницы межрегиональной общественной организации, Яны Кельса.

Яна проработала в центрах организации чуть больше года. Начинала работать с должности администратора, затем её повысили до руководителя центра (старший менеджер). Кельса уволилась по собственному желанию в декабре прошлого года. Но воспоминания о прошлой работе у девушки остались не самые приятные. К тому же у Яны имеются вопросы к организации, на которые ответила Елена Викторовна Кожушко, координатор центров Федерации военного собаководства. Мы сопоставили ответы двух сторон, выводы из которых может сделать читатель.

Сначала соберем в одном месте, чем оказалась недовольна девушка. Она считает, что работа в центрах устроена не лучшим образом, и объяснила, почему.

Кельса утверждает, что найм сотрудников осуществляется без официального трудоустройства. И, как следствие, организация уклоняется от уплаты налогов. Помимо неофициального трудоустройства Яна обвиняет Федерацию военного собаководства в бессовестном отношении к сотрудникам: постоянные задержки заработной платы, бесконечные штрафы, постоянные переработки, увольнение без объяснения причин и выплат. Яна отмечает, что в организации большая текучка кадров. В среднем каждые два месяца уходило около одной трети всего персонала. Полный состав сотрудников (не считая собственников и Елены Викторовны) полностью меняется примерно раз в год.

По словам Кельса, Федерация военного собаководства не только халатно относится к собственным сотрудникам, но и обманывает своих клиентов. За курс дрессировки своего питомца клиент готов заплатить от 20 до 90 тыс. рублей. Но по итогу получает обученную собаку на 30-50%. И, как заявляет девушка, организация не несет ответственность за конечный результат. Яна утверждает, для того, чтобы организация продолжала свою деятельность, она неоднократно меняла своё название: и "КЦ Рональд", и "Фонд Доброе сердце собаки", и "Федерация военного собаководства", и охранное предприятие "Паллант" и другие. Кельса уверена, цель смен названий - уклонение от уплаты налогов и обман новых клиентов.

Помимо халатности к клиентам и персоналу со стороны руководства, Яна отмечает, что в центрах отсутствует качественный уход за животными. Могут не погулять с собакой или не кормить её перед тренировкой, чтобы лучше слушалась и бежала на запах мяса. Обязательный ежедневный ветеринарный осмотр формален: не замечают у собак клещей в ушах, колтуны, царапины и раздражения. Некачественный ежедневный осмотр собак Кельса объясняет тем, что в "Федерации Военного Собаководства" отсутствует должное ветеринарное сопровождение. Бывшая сотрудница заявила, что, по наставлениям основателя организации Максима Басыро, собак лечат средствами "народной медицины". От глистов - чесноком, от отсутствия аппетита и вялости - отварами шалфея и зверобоя, от температуры - окунанием в ледяную воду. Единственные медикаменты, которые имеются в центрах - хлоргексидин и капли от клещей.

Помимо всего вышеперечисленного, Кельса уверена, что Федерация военного собаководства предоставляет услуги, которые не умеет оказывать, например: "обучение собак поиску взрывчатых и наркотических веществ" и "предоставление уже подготовленных и обученных собак по поиску взрывчатых и наркотических веществ". Как вспоминает девушка, организация выиграла государственный тендер в 2019 году на поставку обученных собак для РЖД. Обучали собак специалисты "Федерации Военного Собаководства". Животные должны были ехать на защиту Крымского моста. Их обучали на поиск взрывчатых веществ. Но по итогу животные не прошли экзамен, а контракт был расторгнут.

Яна не видит смысла оправдываться и отрицать вину за какие-то свои действия, отработав в организации чуть больше года. По ее словам, она старалась улучшить условия проживания собак, также изменить отношение руководства к сотрудникам, но без особых результатов. У неё закончились силы и терпение.

Елена Викторовна Кожушко ответила на все заявления и вопросы бывшей сотрудницы. Мы записали главное. Елена Викторовна объясняет, что предприятие нанимает сотрудников по договорам ГПХ с перспективой приема в штат.

По её словам, Яна отказалась от официального трудоустройства в штат предприятия на постоянную основу, мотивировав нежеланием терять из своего заработка сумму НДФЛ. И выплата заработной платы сотрудникам напрямую зависит от доходов предприятия, которые складываются из доходной части отдельных кинологических центров. По словам координатора центров, Кельса в качестве руководителя КЦ систематически не могла обеспечить доходность своего подразделения. Каждый раз на изыскание источников таких дотаций необходимо было время (изменение плановых бюджетов других КЦ, решение технических вопросов по перечислению денежных средств и т.д.), что и приводило к смещению сроков выплаты зарплаты. Оплата же часов переработки осуществляется на основании табелей учета рабочего времени, корректное ведение которых, - одна из функциональных задач руководителя КЦ.

"Штрафы за недобросовестную работу существуют в соответствии с внутренней регламентирующей документацией предприятия. С содержанием этих документов, вновь поступающие на работу, сотрудники ознакамливаются "под роспись"", - рассказывает Кожушко. "Яна Анатольевна уволилась по собственному желанию после выявления неоднократных эпизодов присвоения ею денежных средств предприятия. Которые она не смогла объяснить в своей объяснительной записке. Наиболее показательный эпизод: в кассе КЦ она брала наличные суммы. Затем вносила их на собственную карту, якобы для оплаты услуг интернет-провайдера, обеспечивающего трафик для КЦ. В итоге, трафик либо оплачивался ею частично, либо не оплачивался вовсе. Остаток денежных средств ею присваивался для личных нужд", - вспоминает управляющая.

Отвечая на заявление Кельса о наличии большой текучки кадров в центрах, Елена Викторовна рассказала о специфике организационно-штатной структуры предприятия. По ее словам, самая многочисленная часть персонала - младшие специалисты кинологической службы (МСКС). Уровень зарплаты МСКС имеет предел. Либо молодой специалист проходит обучение и сдает экзамен на квалификацию кинолога, либо остается на уровне МСКС, либо увольняется. Как отмечает Кожушко, среди кинологов, менеджеров по продажам услуг, руководителей КЦ многие люди работали по 5-7 (и более) лет на предприятии и увольнялись по "объективным причинам" (переезд в другой город, смена семейного положения, рождение ребенка).

Елена Викторовна категорически отрицает факт обмана клиентов, которые обращаются в центры федерации. Как отмечает координатор центров, в предприятии многолетней практикой сформирована комплексная система профессионального обучения кинологов и многоступенчатого контроля качества их работы.

"Подобного рода заявления - наглядная иллюстрация профессиональной некомпетентности "автора". Именно обеспечение надлежащего качества всех видов кинологических услуг – первейшая задача руководителя КЦ, кем и являлась Яна Анатольевна", - считает Кожушко.

Кожушко также прокомментировала причину смен названий предприятия. По словам Елены Викторовны, у каждой вышеперечисленной организации было свое направление деятельности (услуги дрессировки, кинологическая охрана жилого сектора, кинологическая охрана коммерческих объектов, выставочно-хэндлерская работа, т.д.). Чтобы осознать абсолютную беспочвенность домыслов Кельса, достаточно проанализировать хронологию открытия-закрытия этих структур.

"Очевидно, что хозяйствующие субъекты открывались по мере расширения спектра услуг. И они никуда не "сбегали" и не закрывались, а просто менялась конъюнктура рынка", - заявляет координатор центров.

Как отмечает Кожушко, задача руководителя центра, которым и являлась Яна, - организовать качественную работу всего персонала, в том числе качественный уход за животными. Если данные случаи (клещи и царапины в ушах у собак и др.) имели место, то это говорит лишь о том, что руководитель не организовал должный контроль выполнения регламентных мероприятий сотрудниками и замалчивала данные факты нарушений.

"Весь процесс работы с собаками подробнейшим образом прописан в инструкциях и регламентах младшего персонала", - утверждает Елена Викторовна. "Собаки клиентов обслуживаются в той клинике, которая указывается при оформлении договора (это может быть клиника, рекомендованная владельцем, либо клиника, в которой обслуживаются наши собаки)", - добавила она.

Елена Викторовна утверждает, что в каждом центре имеется стандартная аптечка первой помощи как для людей, так и для собак. В нее входит необходимый набор медицинских препаратов. Кожушко также прокомментировала случай с поставкой обученных собак для РЖД.

"Кроме нашего предприятия, ни одна иная подобная структура не взялась за выполнение данного контракта, учитывая его финансовые условия и период времени на его выполнение. Мы изначально понимали экономическую нерентабельность данного контракта. Но плановые убытки по его исполнению рассматривали как собственные "внутренние инвестиции" в освоение возможно перспективного рынка охранно-кинологических услуг на территории Крыма. Не сложилось по не зависящим от нас причинам", - отвечает Кожушко.

Елена Викторовна рассказывает, что Кельса не первая, кто после увольнения и неблаговидных историй, пытается клеветать и мстить.

"Напрасно. Такие обстоятельства как: хищение и продажа "на сторону", принадлежащего арендодателю, имущества из помещения КЦ (пластиковая дверь, душевая кабина, смеситель), несанкционированный взлом страницы предприятия в ВК, клевета, шантаж, угрозы, похищение клиентской базы. Безусловно, требовали бы предметных пояснений со стороны Яны", - заявляет Кожушко.

Фото: vk.com/fvsdog, masterdog.ru

Текст: Анастасия Свиридонова