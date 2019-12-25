Во Всеволожском районе скутер не смог разъехаться с мотороллером

Транспортными средствами управляли подростки.

В четверг, 9 июля, в поселке Свердлово произошло ДТП. Скутер под управлением юноши 2007 года рождения, врезался в мотороллер подростка 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу области.

Оба водителя перевозили несовершеннолетних пассажиров. В результате травмы получили все участники аварии. В наибольшей степени пострадал водитель скутера – он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Остальные подростки пострадали менее серьезно. Они также доставлены в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что в Мурино "Фольксваген поло" наехал на 7-летнего петербуржца.

Фото: ВКонтакте / dorinfo