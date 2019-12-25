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Во Всеволожском районе разработают документацию для строительства физкультурного комплекса
Сегодня, 17:09
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OlegLN

Во Всеволожском районе разработают документацию для строительства физкультурного комплекса

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На это ассигновано 7,5 млн рублей.

Во Всеволожском районе Ленинградской области разработают комплект документации для строительства физкультурного комплекса. Соответствующую закупку опубликовала администрация этого района. Как планируется, объект будет построен в Агалатовском сельском поселении.

Речь идет о двухэтажном комплексе с тремя залами – универсально-игровым (36 х 18 м), тренажерным и для занятий аэробикой. Здание, как планируется, будет двухэтажным, трибун не будет.

Победителю конкурса закупки предстоит создать проектную, рабочую документацию для предстоящего строительства этого спортивного объекта. На эти работы отводится одиннадцать месяцев.

Сроки непосредственно строительства комплекса в документации не приводятся.

Заявки для участия в конкурсе можно подать до 14 декабря, максимальная цена контракта с победителем может составить 7,5 млн рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, строительство первой очереди "ИТМО Хайпарк" планируют завершить в 2023 году.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: агалатовское сельское поселение, всеволожский район, физкультурно-оздоровительный комплекс
Категории: Новости Ленинградской области,

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