Во Всеволожском районе нашли на улице полуторагодовалую девочку

Она спала на руках у пьяного мужчины, который оказался ее отцом.

Во Всеволожском районе проводится проверка по факту обнаружения на улице полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу, 20 октября, около семи часов вечера у одного из магазинов в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти на руках у спящего мужчины, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, нашли полуторагодовалую девочку.

Ребенок был передан медикам, ее здоровью ничего не угрожает. Мужчина оказался 34-летним отцом девочки, его госпитализировали в медучреждение с признаками алкогольной интоксикации. Мать ребенка установлена. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Накануне школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки Фрунзенского района.

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