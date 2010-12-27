  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожском районе нашли на улице полуторагодовалую девочку
Сегодня, 9:24
111
nastya960

Во Всеволожском районе нашли на улице полуторагодовалую девочку

0 0

Она спала на руках у пьяного мужчины, который оказался ее отцом.

Во Всеволожском районе проводится проверка по факту обнаружения на улице полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В субботу, 20 октября, около семи часов вечера у одного из магазинов в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти на руках у спящего мужчины, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, нашли полуторагодовалую девочку.

Ребенок был передан медикам, ее здоровью ничего не угрожает. Мужчина оказался 34-летним отцом девочки, его госпитализировали в медучреждение с признаками алкогольной интоксикации. Мать ребенка установлена. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Накануне школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки Фрунзенского района.

Фото: pixabay 

Теги: всеволожск, нашли ребенка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии