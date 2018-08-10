Школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки Фрунзенского района

Вечером, 20 октября, у дома 122/2 на улице Бухаресткой жители обнаружили неподвижное тело девочки. О своей находке они заявили в полицию и скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали факт смерти. Девушке было 14 лет. - Об этом инциденте сообщила Фонтанка.
Предварительно, девочка упала с крыши двенадцатиэтажного дома. На крыше были обнаружены ее следы.
Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.
Недавно мы сообщали, что в Шушарах из-за инцидента был травмирован младенец.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )