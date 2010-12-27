Восьмимесячная девочка получила серьезные увечья в Шушарах

Установлено, что ее толкнула старшая сестра.

В результате несчастного случая пострадала маленькая девочка. Инцидент произошел в Шушарах в квартире дома №284 по Московскому Шоссе. Об этом сообщил АН "Оперативное прикрытие".

Медики госпитализировали девочку, находящуюся в тяжелом состоянии. Она получила линейный перелом теменной кости, вдавленный перелом затылочной кости и правой теменной кости, а также перелом свода черепа.

Причиной столь тяжелых травм послужила ее трехлетняя сестра. По недосмотру родителей она толкнула младенца. Родители являются безработными гражданами РФ и не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В обстоятельствах разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Турции погибла пятилетняя девочка из России.

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