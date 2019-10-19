В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Произошел несчастный случай.

В Турции в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка из России. Об этом сообщило агентство DHA.

Семья (муж, жена и два ребенка) отдыхали в Кемере. Они арендовали трехместный электрический велосипед для поездки в каньон Гейнюк. Мужчина не справился с управлением, и велосипед сорвался в пропасть. Все отделались ушибами, и только пятилетняя девочка получила тяжелые травмы.

Пострадавших россиян увидел местный житель и отвез в больницу, но девочка умерла на руках врачей.

Ранее в Анталье в ДТП с автобусом пострадали россияне.

Видео: YouTube/ Денис Балакирев; Странник КН