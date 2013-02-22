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Видео: мужчина затопил ночью 10 этажей в многоэтажке на Парнасе

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На кадрах видео можно видеть виновника потопа. Он сидит на полу и умывается водой из лужи.

В ночь на 27 октября мужчина затопил десять этажей в жилом комплексе "Северная долина" в Толубеевском проезде, 26. Об этом рассказали жильцы дома в телеграм-канале "Толубеевский 26". 

По словам очевидцев, один из жильцов открыл пожарные щиты на 17-м и 27-м этажах жилого комплекса. После этого он начал поливать из шлангов двери квартир. На двух этажах были залиты электрощитки, поэтому лифты отключились. 

В локальном чате житель уточнил, что был открыт вентиль пожарного крана "человеком, который живет на этом этаже (психически больной человек). Полиция до 9 утра уже упаковала данного гражданина и увезла в отдел". 

На кадрах видео можно видеть виновника потопа. Он сидит на полу и умывается водой из крана. Когда его спросили, зачем он открыл воду, тот ответил, что соседи "ходят по пеплу и пороху".

Видео: Telegram / Толубеевский 26

 

Теги: многоэтажка, парнас, потоп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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