Видео: мужчина затопил ночью 10 этажей в многоэтажке на Парнасе

На кадрах видео можно видеть виновника потопа. Он сидит на полу и умывается водой из лужи.

В ночь на 27 октября мужчина затопил десять этажей в жилом комплексе "Северная долина" в Толубеевском проезде, 26. Об этом рассказали жильцы дома в телеграм-канале "Толубеевский 26".

По словам очевидцев, один из жильцов открыл пожарные щиты на 17-м и 27-м этажах жилого комплекса. После этого он начал поливать из шлангов двери квартир. На двух этажах были залиты электрощитки, поэтому лифты отключились.

В локальном чате житель уточнил, что был открыт вентиль пожарного крана "человеком, который живет на этом этаже (психически больной человек). Полиция до 9 утра уже упаковала данного гражданина и увезла в отдел".

На кадрах видео можно видеть виновника потопа. Он сидит на полу и умывается водой из крана. Когда его спросили, зачем он открыл воду, тот ответил, что соседи "ходят по пеплу и пороху".

Видео: Telegram / Толубеевский 26