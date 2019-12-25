Двухлетний мальчик выпал с 18-ого этажа в свой день рождения на улице Руднева

Малыша не удалось спасти.

На севере Петербурга произошла трагедия - двухлетний малыш погиб, выпав из окна в свой день рождения. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) со ссылкой на свой источник.

Падение произошло 18-го этажа многоэтажки по улице Руднева (Выборгский район). Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Семья ребенка считается благополучной, родители не состоят на учете в органах опеки.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика.

Фото: Piter.TV