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Двухлетний мальчик выпал с 18-ого этажа в свой день рождения на улице Руднева
Сегодня, 9:03
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Двухлетний мальчик выпал с 18-ого этажа в свой день рождения на улице Руднева

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Малыша не удалось спасти.

На севере Петербурга произошла трагедия - двухлетний малыш погиб, выпав из окна в свой день рождения. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР) со ссылкой на свой источник.

Падение произошло 18-го этажа многоэтажки по улице Руднева (Выборгский район). Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Семья ребенка  считается благополучной, родители не состоят на учете в органах опеки. 

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что во Всеволожске незнакомец домогался до четырехлетнего мальчика.

Фото: Piter.TV

Теги: многоэтажка, происшествие, санкт-петербург, смерть ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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