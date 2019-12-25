Во Всеволожском районе произошла массовая авария с участием трех легковушек

Утром понедельника, 22 июня, во Всеволожском районе произошла массовая авария. С места лобового столкновения трех автомобилей госпитализированы двое. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
По предварительным данным, ДТП произошло приблизительно в 10 часов утра на 116-м километре внешнего кольца КАД.
Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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Фото: Piter.TV
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