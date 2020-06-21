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Под Петербургом "Мерседес" снес ворота у дома. Выяснены причины тарана

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Момент столкновения попал на запись с камер наблюдения.

В распоряжении Piter.tv оказалась запись происшествия, которое произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Утром 21 июня в деревне Энколово автомобиль Mercedes снес железную ограду и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, причиной конфликта мог стать вопрос долгов. Один мужчина из-за этого угнал автомобиль, принадлежащий другому. Детали случившегося уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Стачек у д. 192 произошло массовое ДТП – столкнулись сразу четыре автомобиля. Известно, что в аварию попали три легковушки и маршрутное такси, погиб один человек. 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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