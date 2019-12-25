Во Всеволожском районе проходит дорожный ремонт

Уже завершены работы на Токсовском шоссе.

Во Всеволожском районе активно идет ремонт региональных трасс. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, дорожники уже закончили работы на Токсовском шоссе. Там положено новое асфальтовое покрытие и укреплены обочины. К скорой сдаче проделанной работы готовятся и на участке трассы от Мурино от Токсово. По завершении мероприятий там появится износостойкая разметка.

К концу следующего месяца на дороге "Парголово – Огоньки" обновят участок омежду деревней Медный завод и "Скандинавией".

Ранее мы рассказали о том, что открыто движение по новому путепроводу на трассе А-121 "Сортавала".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области