В Ленобласти незаконная свалка продолжает загрязнять почву даже после двух уголовных дел

Общественники зафиксировали активность на незаконной помойке.

Во Всеволожском районе Ленинградской области Межрайонная общественная организация "Зеленый Фронт" пожаловалась на то, что, несмотря на проверки со стороны надзорных органов, на несанкционированной свалке продолжается активность.

Ранее областная прокуратура сообщила, что суд приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей гражданина, который незаконно уничтожал вредные отходы на свалке, расположенной вдоль Мурманского шоссе на территории земель лесного фонда. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Также на территории свалки был произведен отбор почвы. Экспертиза показала, что на участке превышены установленные нормативы по токсикологическим показателям. В земле нашли высокое содержание цинка, меди и кобальта. По результатам исследование возбудили еще одно уголовное дело по факту порчи земли.

Стоит отметить, что по результатам последней проверки на месте незаконной свали сотрудники ГУ МВД обнаружили места сжигания отходов, но сами лица на помойке отсутствовали. Директор МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов отметил, что несмотря на уголовные дела, которые могут закончиться тюремным сроком, злоумышленники продолжают время от времени возобновлять работы с использованием четырех экскаваторов. Они раскапывают массы с целью добычи металлолома и оставляют их гнить на открытом воздухе.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти обнаружили незаконную свалку с ущербом в 300 миллионов рублей.

Фото: МОО "Зеленый Фронт"