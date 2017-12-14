Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Ленобласти обнаружили незаконную свалку с ущербом в 300 миллионов рублей
Вчера, 19:11
0
ProkVad
703

В Ленобласти обнаружили незаконную свалку с ущербом в 300 миллионов рублей

0
 
 

В Ломоносовском районе выявлена крупная нелегальная свалка.

В Ленобласти 25 января была обнаружена крупная несанкционированная свалка, расположенная на участке площадью почти 120 тыс. кв. метров в Ломоносовском районе, сообщили "Росбалту" в пресс-службе регионального СК.

Размещенный на свалке мусор нанес почве и окружающей среде ущерб, оцениваемый в более чем 300 млн рублей. Это подтверждается заключением эксперта.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. Виновных ищут. Также  устанавливаются все обстоятельства совершения административных правонарушений.

Напомним: 9 января на Мебельной улице обнаружили незаконную свалку. Свалка была обнаружено в Приморском районе. Пространство для мусора заняло ОАО “Коломяжское”. Известно, что организация самовольно заняла участок на Мебельной улице. 

 

 

Фото: сайт "Зелёный фронт"

Теги: ломоносовский район , окружающая среда , свалка
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5