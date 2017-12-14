В Ленобласти обнаружили незаконную свалку с ущербом в 300 миллионов рублей

В Ломоносовском районе выявлена крупная нелегальная свалка.

В Ленобласти 25 января была обнаружена крупная несанкционированная свалка, расположенная на участке площадью почти 120 тыс. кв. метров в Ломоносовском районе, сообщили "Росбалту" в пресс-службе регионального СК.

Размещенный на свалке мусор нанес почве и окружающей среде ущерб, оцениваемый в более чем 300 млн рублей. Это подтверждается заключением эксперта.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. Виновных ищут. Также устанавливаются все обстоятельства совершения административных правонарушений.

Напомним: 9 января на Мебельной улице обнаружили незаконную свалку. Свалка была обнаружено в Приморском районе. Пространство для мусора заняло ОАО “Коломяжское”. Известно, что организация самовольно заняла участок на Мебельной улице.

Фото: сайт "Зелёный фронт"