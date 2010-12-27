Во Всеволожском районе появились новая школа и амбулатория

Работы на обеих объектах осуществлялись в рамках программы "Современное образование Ленобласти".

Новая школа и амбулатория появились в Ленобласти. Чтобы проверить результаты проделанной работы во Всеволожский район прибыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реновация прошла в школе-филиале Агалатовского центра образования, расположенном в деревне Вартемяги. Ремонт провели в рамках программы "Современное образование Ленобласти". Учебное учреждение ждало ремонта с 1964 года. В 2019 году региональные власти подписали контракт на проведение ремонтных работ.

Кроме того, в поселке Бугры открылась новая детская амбулатория. Она расположена на улице Шоссейной,3. Социальный объект предполагает прием 50 человек в смену. Медицинское учреждение работает с 30 октября в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти решат, каким городам присвоить почетные звания.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти