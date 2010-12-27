В Ленобласти решат, каким городам присвоят почетные звания

Принимать решение о присвоении почетного звания будет специальная комиссия.

В Доме правительства Ленинградской области 8 ноября в 12:00 состоится заседание комиссии по присовению почетных званий городам 47 региона. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Ленобласти.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрят ходатайства о присвоении почетных званий населенным пунктам и городам "Населенный пункт воинской доблести" и "Город воинской доблести". Также в заседании планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Фото: Правительство Ленинградской области