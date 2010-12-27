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В Ленобласти решат, каким городам присвоят почетные звания
Сегодня, 10:35
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arteliseev

В Ленобласти решат, каким городам присвоят почетные звания

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Принимать решение о присвоении почетного звания будет специальная комиссия.

В Доме правительства Ленинградской области 8 ноября в 12:00 состоится заседание комиссии по присовению почетных званий городам 47 региона. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Ленобласти.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрят ходатайства о присвоении почетных званий населенным пунктам и городам  "Населенный пункт воинской доблести" и "Город воинской доблести".  Также в заседании планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

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Фото: Правительство Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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