Добровольных дружинников из Кудрово признали самыми эффективными в Ленобласти

Всего в Ленинградской области существует 85 организаций ДНД. Как минимум одна организация есть в каждом муниципальном районе.

Лучшей среди всех добровольных народных дружин, действующих на территории Ленобласти, сегодня, 7 ноября, была выбрана дружинная организация Кудрово. Об этом сообщили на официальном сайте правительства 47 региона.

В ДНД Кудрово входит 30 человек. За 2018 год они не раз взаимодействовали с полицией. Например, они провели 70 совместных рейдов по патрулированию улиц города или участвовали в обеспечении порядка на 25-и мероприятиях органов местного самоуправления.

В качестве награды дружинникам подарили оргтехнику для организации деятельности штабов ДНД и именные часы.

В этом году количество действующих дружин в области составило 85, что на 8 % больше, чем в прошлом году. Больше всего добровольных помощников наблюдается во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко вручил награды труженикам и одному коллективу Ленобласти.

Фото: Правительство Ленинградской области