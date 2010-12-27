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Добровольных дружинников из Кудрово признали самыми эффективными в Ленобласти
Сегодня, 19:13
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arteliseev

Добровольных дружинников из Кудрово признали самыми эффективными в Ленобласти

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Всего в Ленинградской области существует 85 организаций ДНД. Как минимум одна организация есть в каждом муниципальном районе.

Лучшей среди всех добровольных народных дружин, действующих на территории Ленобласти, сегодня, 7 ноября, была выбрана дружинная организация Кудрово. Об этом сообщили на официальном сайте правительства 47 региона.

В ДНД Кудрово входит 30 человек. За 2018 год они не раз взаимодействовали с полицией. Например, они провели 70 совместных рейдов по патрулированию улиц города или участвовали в обеспечении порядка на 25-и мероприятиях органов местного самоуправления. 

В качестве награды дружинникам подарили оргтехнику для организации деятельности штабов ДНД и именные часы.

В этом году количество действующих дружин в области составило 85, что на 8 % больше, чем в прошлом году.  Больше всего добровольных помощников наблюдается во Всеволожском, Выборгском и Тосненском районах.

Ранее мы сообщали, что Александр Дрозденко вручил награды труженикам и одному коллективу Ленобласти.

Фото: Правительство Ленинградской области

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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