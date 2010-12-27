Дрозденко вручил награды труженикам и одному коллективу Ленобласти

Торжественная церемония была приурочена ко Дню народного единства, и проходила в Доме правительства Ленинградской области.

В четверг, 7 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил региональные награды 27 труженикам области, а также коллективу Управления строительства Ленобласти. Информация о событии была опубликована на официальном сайте правительства 47 региона.

Губернатор подчеркнул, что этот год станет рекордным для области по росту валового регионального продукта, а объем инвестиций позволит удержать лидирующие позиции. Также Дрозденко отметил, что в Ленобласти выполняются майские указы Путина и национальные проекты, а зарплаты населения растут.

Среди прочего было объявлено о создании проекта "Ленинградский прорыв", нацеленного на развитие и улучшение разносторонних аспектов жизни в регионе.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти общественные дружины начнут сотрудничество с Госэконадзором.

Фото: Правительство Ленинградской области