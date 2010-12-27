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В Ленобласти общественные дружины начнут сотрудничество с Госэконадзором
Сегодня, 14:24
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arteliseev

В Ленобласти общественные дружины начнут сотрудничество с Госэконадзором

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Они будут осматривать территорию региона на соблюдение природоохранного законодательства.

В четверг, 7 ноября, в рамках пресс-тура во Всеволожском районе по борьбе с незаконными свалками,  общественники встретились с представителями Госэконадзора и обсудили все вопросы о совместном сотрудничестве. Об этом сообщило издание Online47.

Напомним, что в начале осени этого года губернатор Ленобласти Александра Дрозденко поручил создать в регионе экологические дружины.

Среди присутствующих во время пресс-тура был участник организации "Молождежка ОНФ" Павел Максимов. Он заявил, его организация давно занимается экологическим просвещением, а так-же экорейдами. Они уже сотрудничали с Госэконадзором в октябрьских рейдах по Ленобласти. 

Для того, чтобы вступить в дружину, необходимо сдать экзамен на знание природоохранного законодательства.

Ранее мы сообщали, что в деревне Лесколово обнаружили несанкционированную свалку.

Фото:molodezhka.onf.ru

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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